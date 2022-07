Medjugorje | Messaggio della Regina della Pace | “L’amore vi vuole salvare”

maxxsorrento : Medjugorje, il messaggio della Regina della Pace: “Vi invito a prepararvi” in tutte le lingue ce lo sta dicendo NO… - CiaoKarol : Medjugorje. Messaggio del 25 luglio 2022 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 2° giorno: Messaggio di Medj… - Urobertu : RT @CiaoKarol: #Medjugorje. Messaggio del 25 luglio 2022 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 1° giorno ??? Io Ti amo infinitament… - CiaoKarol : #Medjugorje. Messaggio del 25 luglio 2022 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 1° giorno ??? Io Ti amo inf… - CiaoKarol : Medjugorje. Messaggio del 25 luglio 2022 della Regina della Pace. Triduo di preghiera, 1° giorno: Messaggio del 25… -

IlCome si sa la Madonna di Medjugorie è venerata da tantissimi fedeli nel mondo: sono milioni i suoi seguaci e coloro che credono ai miracoli che la Madonna ha effettuato nel corso di ...La Madonna di: ilLe apparizione della Madonna In uno dei suoi messaggi ai suoi fedeli la Madonna diha invitato tutti a prepararsi all'arrivo di un importante alleato. La Madonna di ...La Vergine ha rilasciato un messaggio importantissimo per tutta l'umanità, vediamo che cosa avrebbe detto la Regina di Pace e perchè il suo messaggio è importante.La Madonna a Medjugorje nel suo messaggio scelto per oggi, ci rivela il segreto per essere felici già in questo vita.