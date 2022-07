“Me lo ha staccato” Squalo attacca un pescatore | lui cerca di liberarlo ma c’è l’imprevisto

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 luglio 2022) Brett Reederto da uno. Scena terrificante in mare aperto vicino alla Florida domenica scorsa, quando unoha morso il dito di un. L’attacco è avvenuto nelle Content Keys – a poche miglia a sud di Miami – quando Brett Reeder stava tentando di togliere l’amo a unolimone che aveva appena catturato. Quando Reeder è sceso per afferrare la bestia e togliere l’amo dalle branchie del pesce, improvvisamente si è girato e gli ha morso la mano. Nel video pubblicato su TikTok si vede il sangue in mare e Reeder che grida: “Ca***, ho perso il mio dannato mignolo! Ca***!”. Brett Reeder, secondo quanto raccontato dalla moglie Mandy, ha dovuto guidare la barca fino a riva dopo il morso, mentre sanguinava copiosamente. Brett Reederto da uno ...