Mattarella a Torino per i 200 anni della scuola dell' Arma | il video della cerimonia

Nel giorno del suo compleanno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha presenziato alla cerimonia per i 200 anni della scuola Allievi dell'Arma a Torino. Dopo il giuramento dei 275 allievi, il Presidente si è diretto alla Basilica di Superga dove ha svolto una veloce visita.

