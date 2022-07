Mattarella | 81 anni oggi Gli auguri del Papa | Autorevolezza e dedizione esemplari

(Di sabato 23 luglio 2022) “In questo particolare frangente, segnato da non poche difficolta’ e scelte cruciali per la vita del Paese, Lei continua a offrire un contributo fondamentale e imprescindibile, con gentileed esemplare”. Lo affermaFrancesco in un telegramma augurale inviato al presidente della Repubblica Sergioin occasione del suo 81/o compleanno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

