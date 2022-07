andreastoolbox : #Pamela Prati torna a parlare di Mark Caltagirone: “Fui spinta a mentire” - blogtivvu : “Mark Caltagirone? Truffa amorosa come Cazzaniga”, Pamela Prati azzarda un paragone ma Dagospia la smentisce… - Novella_2000 : Pamela Prati ancora su Mark Caltagirone: “Fui spinta a mentire” - BITCHYFit : Pamela Prati punta Sanremo e parla di Mark Caltagirone: “Da quando è successo non ho più lavorato” - rrtvln : @Cinguetterai Con o senza Mark Caltagirone ??? -

In una lunga intervista, la showgirl ha affrontato tanti capitoli della sua vita come il casoe la mancata maternità . La Prati, inoltre, ha affrontato anche un tema importante come ...Cosa è successo con'Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista'. L'uomo non esiste, ma in alcune occasioni Pamela Prati ha raccontato il contrario. 'Nella mia ...Tuttavia davanti al nome “Mark Caltagirone” ha commentato seccamente: Preferirei che quel nome non comparisse in questa intervista. Ho subito una truffa affettiva crudele, tagliata su misura per me.Intervistata da Il Corriere della Sera, Pamela Prati torna sulla vicenda legata a Mark Caltagirone e ribadisce: "Fui spinta a mentire" ...