Manuela Arcuri si è sposata | le prime foto del matrimonio

(Di sabato 23 luglio 2022) Fiori d’arancio perGrande gioia in queste ore per. La amata e seguita attrice nella giornata del 22 luglio ha sposato il suo storico compagno Giovanni Di Gianfrancesco, con cui ha una relazione da diversi anni. I due si sono infatti conosciuti nel 2010, grazie a delle amicizie in comune, e L'articolo proviene da Novella 2000.

RegalinoV : Manuela Arcuri si è sposata: tutti i dettagli del grande giorno - redazionerumors : Manuela Arcuri ha detto sì lo voglio! La bellissima attrice e modella si è sposata con il compagno e padre di suo f… - infoitcultura : Manuela Arcuri, le nozze da favola con Giovanni - infoitcultura : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco - GossipItalia3 : Manuela Arcuri si è sposata: tutti i dettagli del grande giorno #gossipitalianews -

La coppia è convolata a nozze nel Castello Odescalchi sul lago di ...si è sposata : l'attrice ha pronunciato il fatidico sì il 22 luglio, proprio come aveva annunciato qualche tempo fa sul settimanale Chi. Un giorno meraviglioso per lei e per il suo ...Manuela Arcuri si è sposata con il suo compagno Giovanni Di Gianfrancesco: ecco le prime foto del matrimonio. Grande gioia in queste ore per Manuela Arcuri. La amata e seguita attrice nella giornata d ...L'iconica attrice Manuela Arcuri si è sposata: ecco chi è suo marito Giovanni di Gianfrancesco e tutti i dettagli sulla sfarzosa cerimonia!