(Di sabato 23 luglio 2022) Le storie su Instagram in macchina verso il lago di Bracciano, poi in serata ilda sogno nel Castello Odescalchi., la nota attrice nata a Latina, ha detto il suo fatidico sì ed è convolata a nozze conDi, l’imprenditore edile di Monterotondo che è suo compagno dal 2010. Nonché padre del loro figlio, Mattia, nato nel 2014. IldiAncora nessunapostata sui social dai diretti interessati, ma dagli invitati sì. Il dentista dei vip, Emanuele Puzzilli, ha pubblicato diverse immagini, sempre dietro lo sfondo del meraviglioso Castello, quello che è stato scelto nel 1998 da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, che lì hanno coronato il loro amore. Tra gli invitati ...

CorriereCitta : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: chi è il marito, le foto del matrimonio - peppesava : RT @Ragusanews: Manuela Arcuri si è sposata: un matrimonio da favola - Ragusanews : Manuela Arcuri si è sposata: un matrimonio da favola - angiuoniluigi : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: - fanpage : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: -

si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: la prima foto del matrimonio del loro matrimonio da favola postata da un invitato alle nozze La coppia formata dae Giovanni, è ...ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco/ Matrimonio in location da urlo I due ragazzi hanno iniziato a pubblicare dei video insieme su TikTok a fine giugno e solo qualche ora fa hanno ...Le storie su Instagram in macchina verso il lago di Bracciano, poi in serata il matrimonio da sogno nel Castello Odescalchi. Manuela Arcuri, la nota attrice nata a Latina, ha detto il suo fatidico sì ...La prima e unica foto al momento del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Ginfrancesco è stata condivisa dal dott ...