Manuela Arcuri si è sposata | chi è il marito Giovanni Di Gianfrancesco | matrimonio da favola

(Di sabato 23 luglio 2022)e ilDihanno scelto la romantica cornice del Castello Odescalchi sul lago di Bracciano per coronare il loro sogno d’amore, dove anche Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti il 24 aprile 1998 pronunciarono il loro sì. Tra gli invitati anche Vittorio Sgarbi, la show girl Nathaly Caldonazzo e l’ex tronista Gianluca De Matteis e tanti personaggi che ruotano intorno al mondo del cinema e della televisione. Il presidente del Coni Malagò e Alberto Tarallo sono stati i testimoni degli sposi scelti appositamente dallaper il giorno più bello della sua vitaDisi sono già sposati nel 2013 a Las Vegas, in gran segreto, e ora hanno deciso ...

zazoomblog : Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni nel castello da favola (FOTO) - #matrimonio #Manuela #Arcuri #Giovanni - CorriereCitta : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: chi è il marito, le foto del matrimonio - peppesava : RT @Ragusanews: Manuela Arcuri si è sposata: un matrimonio da favola - Ragusanews : Manuela Arcuri si è sposata: un matrimonio da favola - angiuoniluigi : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: -

si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: la prima foto del matrimonio del loro matrimonio da favola postata da un invitato alle nozze La coppia formata dae Giovanni, è ...ha sposato Giovanni Di Gianfrancesco/ Matrimonio in location da urlo I due ragazzi hanno iniziato a pubblicare dei video insieme su TikTok a fine giugno e solo qualche ora fa hanno ...Le storie su Instagram in macchina verso il lago di Bracciano, poi in serata il matrimonio da sogno nel Castello Odescalchi. Manuela Arcuri, la nota attrice nata a Latina, ha detto il suo fatidico sì ...La prima e unica foto al momento del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Ginfrancesco è stata condivisa dal dott ...