Manuela Arcuri | il matrimonio da sogno al Castello Odescachi

rep_roma : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: chi è il marito, la prima foto del matrimonio [aggiornam… - infoitcultura : Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco - bitchimluca : Manuela Arcuri è Xena - Marilenapas : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco ?? La prima e finora unica foto dell'evento: -

si è sposata : l'attrice ha pronunciato il fatidico sì il 22 luglio, proprio come aveva annunciato qualche tempo fa sul settimanale Chi. Un giorno meraviglioso per lei e per il suo ...Sui social circola un solo scatto dal matrimonio diche ieri, ha sposato il suo ...Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco: la prima foto del matrimonio La prima e unica foto al momento del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco è stata condivis ...Manuela Arcuri si è sposata con Giovanni Di Gianfrancesco, ecco la prima e unica foto del matrimonio della nota attrice italiana ...