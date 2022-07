Manuel Bortuzzo, al centro della polemica dopo il concerto di Ultimo: ecco cosa avrebbe fatto (Di sabato 23 luglio 2022) Manuel Bortuzzo è al centro di una forte polemica che non accenna a placarsi. eccone il motivo. Grande popolarità conquistata grazie alla partecipazione al Gf Vip, Manuel Bortuzzo è tornato alla sua vita, dalla famiglia e amici, dopo la tormentata vicenda mediatica che l’ha visto protagonista insieme a Lulù Selassié. Anche se ancora non è finita, tra i fan che li vorrebbero ancora insieme ed haters. Manuel Bortuzzo – Altranotizia (Fonte: Google)Ma, oggi, Manuel è ancor più nel mirino non per quanto summenzionato poiché coinvolto in un fatto avvenuto durante il concerto di Ultimo, proprio in queste ore. Non ci voleva, vista la ... Leggi su altranotizia (Di sabato 23 luglio 2022)è aldi una forteche non accenna a placarsi.ne il motivo. Grande popolarità conquistata grazie alla partecipazione al Gf Vip,è tornato alla sua vita, dalla famiglia e amici,la tormentata vicenda mediatica che l’ha visto protagonista insieme a Lulù Selassié. Anche se ancora non è finita, tra i fan che li vorrebbero ancora insieme ed haters.– Altranotizia (Fonte: Google)Ma, oggi,è ancor più nel mirino non per quanto summenzionato poiché coinvolto in unavvenuto durante ildi, proprio in queste ore. Non ci voleva, vista la ...

361_magazine : Lulù Selassié e il particolare sul suo telefonino notato dai fan durante il 'Vip master': c'entra Manuel Bortuzzo - CaterinaFranca1 : RT @blogtivvu: Lulù Selassiè, sul telefono “spunta” Manuel Bortuzzo: quel particolare (romantico) che non passa inosservato – FOTO https://… - blogtivvu : Lulù Selassiè, sul telefono “spunta” Manuel Bortuzzo: quel particolare (romantico) che non passa inosservato – FOTO… - GossipItalia3 : Manuel Bortuzzo, una ragazza in carrozzina lo accusa: “Beato te che sei vip” #gossipitalianews - zazoomblog : Manuel Bortuzzo bufera dopo il concerto di Ultimo: il racconto di una ragazza disabile - #Manuel #Bortuzzo #bufera… -