«Mai con…»: a sinistra si schifano tutti. Ma non era il regno dell'inclusione e della tolleranza?

Chi l'avrebbe mai detto: quelli che ci fracassano i timpani con la ineluttabilità della open society (non c'entra nulla George Soros), la società inclusiva, aperta e senza confini ora si fracassano la testa a colpi di veti, minacce e dispetti. Li sentite pure voi, no? Letta che dice «mai con Renzi», il quale aggiunge «mai con Conte», che a sua volta avverte «mai con Calenda», che per non essere da meno intima «mai con Di Maio». Benvenuti nella sinistra ex-post e neodraghiana, apoteosi della discriminazione, del rifiuto, del pregiudizio. Un allucinante babele politica che ove mai diventasse coalizione di governo ci riporterebbe di colpo ai tempi epici dell'Unione prodiana disintegrata in un amen dai distinguo dei vari Rossi, Turigliatto e Malavenda. A sinistra impazzano veti e dispetti Per sfortuna loro e per fortuna

