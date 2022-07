M5S, ciclone Grillo sui 2 mandati. Pressing su Conte per deroghe (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a blindare il doppio mandato con un video pubblicato sul suo Blog. Un intervento, quello del garante pentastellato, che rischia di mettere la parola fine alla carriera politica di una buona fetta di parlamentari M5S a meno che i vertici non decidano di aprire comunque la discussione sulla regola aurea del Movimento introducendo delle deroghe. “Siamo in un momento caotico, strano. Tra 15 giorni potremmo essere morti. Non lo so ma so che i nostri due mandati sono la luce nella tenebra, sono l’interpretazione della politica in un altro modo, sono l’antibiotico di una politica intesa come servizio civile”, afferma il comico genovese, secondo il quale le recenti defezioni “sono causate da questa legge innaturale che è contro l’animo umano”. Grillo ce l’ha con Luigi Di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Bepperompe il silenzio e torna a blindare il doppio mandato con un video pubblicato sul suo Blog. Un intervento, quello del garante pentastellato, che rischia di mettere la parola fine alla carriera politica di una buona fetta di parlamentari M5S a meno che i vertici non decidano di aprire comunque la discussione sulla regola aurea del Movimento introducendo delle. “Siamo in un momento caotico, strano. Tra 15 giorni potremmo essere morti. Non lo so ma so che i nostri duesono la luce nella tenebra, sono l’interpretazione della politica in un altro modo, sono l’antibiotico di una politica intesa come servizio civile”, afferma il comico genovese, secondo il quale le recenti defezioni “sono causate da questa legge innaturale che è contro l’animo umano”.ce l’ha con Luigi Di ...

