Lutto nella musica, morto il celebre cantante: era malato da tempo (Di sabato 23 luglio 2022) Un altro Lutto nel mondo della musica ha sconvolto tutti. Un noto cantante è venuto a mancare dopo una lunga malattia. La notizia è rimbalzata sul web in poco tempo: ecco di chi si tratta. Tutto il panorama discografico italiano piange la morte di uno dei volti più importanti della musica locale siciliana. Nelle scorse ore è venuto a mancare Brigantony, un noto artista conosciuto ed apprezzato in tutta la regione e a livello nazionale. fonte foto: AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scritto nella sua versione originale sul sito CheNews.it. Leggi su chenews (Di sabato 23 luglio 2022) Un altronel mondo dellaha sconvolto tutti. Un notoè venuto a mancare dopo una lunga malattia. La notizia è rimbalzata sul web in poco: ecco di chi si tratta. Tutto il panorama discografico italiano piange la morte di uno dei volti più importanti dellalocale siciliana. Nelle scorse ore è venuto a mancare Brigantony, un noto artista conosciuto ed apprezzato in tutta la regione e a livello nazionale. fonte foto: AdobeStockARTICOLO IN AGGIORNAMENTO L'articolo è stato scrittosua versione originale sul sito CheNews.it.

FF_AAediPolizia : RT @InFoDifesa: Cordoglio nella Questura di Grosseto per la prematura scomparsa di Stefano Giglio, poliziotto in servizio a Grosseto. Gigli… - InFoDifesa : Cordoglio nella Questura di Grosseto per la prematura scomparsa di Stefano Giglio, poliziotto in servizio a Grosset… - insiemeadonzel : RT @GenCar5: Non conosco nessuno (di intelligente) che non stia implorando @EnricoLetta e il @pdnetwork di uscire alla svelta dal lutto per… - lindaeciao : RT @GenCar5: Non conosco nessuno (di intelligente) che non stia implorando @EnricoLetta e il @pdnetwork di uscire alla svelta dal lutto per… - giannicuzzani : RT @GenCar5: Non conosco nessuno (di intelligente) che non stia implorando @EnricoLetta e il @pdnetwork di uscire alla svelta dal lutto per… -