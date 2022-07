Lutto nel mondo della musica italiana: il noto cantante muore a 74 anni (Di sabato 23 luglio 2022) Una grande perdita per il mondo della musica italiana con il famoso cantante che si è spento a soli 74 anni Lacrime per il cantautore 74enne che ha raccolto un gran seguito anche all’estero, oltre che nel suo Bel Paese. Ha lottato a lungo contro un male che gli ha dato del filo da torcere L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Una grande perdita per ilcon il famosoche si è spento a soli 74Lacrime per il cantautore 74enne che ha raccolto un gran seguito anche all’estero, oltre che nel suo Bel Paese. Ha lottato a lungo contro un male che gli ha dato del filo da torcere L'articolo proviene da Inews24.it.

_anidala : @quinzel_ms Io quando la finì sono stata in lutto per 3 settimane , amo letteralmente un buco nel petto - telodogratis : Lutto nel mondo della pallamano italiana: è morto Giuseppe Lo Duca - Adrien_Zucchero : Lutto nel mondo dello sport: è morto Gustavo Tolotti, addio al cestista della Viola Reggio Calabria famoso anche p… - tranchi77 : @fattoquotidiano @gianlucroselli I vedovi di #draghi nel servizio pubblico sono a lutto. - AostaNews24 : Lutto nel mondo del trail per la scomparsa di Battista Pieiller -