Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo di nuovo insieme? Il dettaglio che scatena i fan

Spunta un dettaglio davvero particolare che potrebbe rinverdire la storia tra Lulù Selassié e l'ex fidanzato Manuel Bortuzzo dopo il GF Vip Una rottura a dir poco traumatica, che ha avuto delle ripercussioni per entrambi i protagonisti della vicenda. Stiamo parlando della separazione improvvisa fra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due giovani si erano L'articolo proviene da Inews24.it.

JordeenFairy : cosa ne pensate di questo articolo? #luluxbandana #martispace - PaolaMorgia2 : @lulu_selassie Qualcuno mi spieghi chi è una vip?? La non principessa. Abbiamo perso il senso della realtà, ma ab… - PaolaMorgia2 : @lulu_selassie Bhe' ,ma gli italiani in quei tempi degli etiopi ,ne fecero carneficina. Le non principesse, dov… - ONCane2 : RT @Martiifatina: Mha quanto è DIVA MIA FIGLIA ?????? SEI PAZZESCA ???????? #fairylu @lulu_selassie - Martiifatina : Mha quanto è DIVA MIA FIGLIA ?????? SEI PAZZESCA ???????? #fairylu @lulu_selassie -