L’Ufo di Alatri nella domenica dell’Infiorata | vero avvistamento?

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 luglio 2022) L’estate è una stagione piena di avvistamenti, probabilmente a causa delle vacanze, del cambiamento di visuale, degli spazi aperti verso i quali rivolgiamo lo sguardo, delle notti vissute con meno televisione. Tra gli avvistamenti che iniziano ad arrivare dai giornali e direttamente ai servizi di ascolto, ce n’è uno che viene dalla nostra regione, più precisamente da, provincia di Frosinone. È il 19 giugno 2022 alle ore 00:30 circa quando 3 testimoni, su di un monte dove vanno di solito per cercare di osservare ufo (in gergo Skywatch), notarono una luce che si ingrandiva e rimpiccioliva, come un globo luminoso che scompariva e riappariva un poco più spostata. A detta dei testimoni, da questa uscivano ad intermittenza dei lampi o dei raggi, simili a quelli laser. Senza osservare il filmato che non è stato pubblicato, è ben difficile capire l’origine di questa ...