Lombardia | scatta l' allerta per i temporali Ma la domenica sarà ancora rovente

Ma domani, Arpa, prevede temperature ancora roventi in pianura: minime comprese fra 20 e 25°C, massime fra 34 e 38°C. Da martedì 26 luglio un lieve calo.Sabato 23 e domenica 24 luglioil bollino rosso secondo le previsioni di "Viabilità Italia" ,... la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 ...Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha diramato un'allerta meteo gialla (rischio ordinario) in previsione di temporali sparsi previsti dal primo pomeriggio fino ...