Liverani | «Possiamo riconquistare i tifosi solo con il lavoro e le vittorie…»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole del tecnico del Cagliari Fabioha parlato dopo la vittoria nell’amichevole contro l’Olbia per 3-0. Ecco le parole del tecnico del Cagliari: «La squadra per un’ora ha fatto una buona gara intensa con giocate di qualità. È stato un buon test, abbiamo creato occasioni e concesso poco. Qualcuno deve ancora entrare in condizione. I giovani come ho sempre detto sono bene integrati e hanno qualità importanti, devono entrare dentro il meccanismo e imparare a giocare con i grandi. Desogus ha fatto cose buone e altre meno, deve capire che l’assist è come il gol. Noisono con ile le vittorie, sappiamo che all’inizio l’obbiettivo di tutti è vincere, noi vogliamo vincere e vedremo cosa succederà. Lapadula? Per abitudine non parlo di giocatori non ...