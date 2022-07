LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Filippo Ganna ampiamente in testa, secondo Cattaneo! Fra poco Van Aert (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA Tour DE France 2022 STARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.44 A breve al via il campione europeo a cronometro, Stefan Kung. 15.42 Ecco la top-5 parziale: With 60 riders having finished, here are the top 5 so far: Alors que 60 coureurs en ont terminé voici le classement virtuel : 1? @GannaFilippo 2? @cattamat 3? @JTratnik 4? @mikkelbbjerg 5? @maciejbodnar #TDF2022 pic.twitter.com/nUNm1SciNC — Tour de France (@LeTour) July 23, 2022 15.40 Quinto tempo per Schachmann al primo rilevamento cronometrico a 10 secondi da Ganna. 15.38 Questa la classifica al secondo intermedio: 1 ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICADESTARTLIST E PETTORALI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 15.44 A breve al via il campione europeo a cronometro, Stefan Kung. 15.42 Ecco la top-5 parziale: With 60 riders having finished, here are the top 5 so far: Alors que 60 coureurs en ont terminé voici le classement virtuel : 1? @2? @cattamat 3? @JTratnik 4? @mikkelbbjerg 5? @maciejbodnar #TDFpic.twitter.com/nUNm1SciNC —de(@Le) July 23,15.40 Quinto tempo per Schachmann al primo rilevamento cronometrico a 10 secondi da. 15.38 Questa la classifica alintermedio: 1 ...

