LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia travolge il Giappone ed è in finale con gli Usa nel fioretto maschile a squadre! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:29 Ora circa un’ora e trenta minuti di pausa. Si riprenderà alle 16.00 con le finali per il bronzo. Dapprima Giappone-Spagna (sciabola donne), poi Francia-Giappone (fioretto uomini). Alle 17.45 la finale per l’oro della sciabola femminile tra Francia ed Ungheria, a seguire sarà tempo di Italia-USA, match che assegnerà la medaglia d’oro del fioretto maschile. A più tardi! 14:26 Saranno gli Stati Uniti a giocarsi la medaglia d’oro nella finale del torneo a squadre di fioretto contro l’Italia. 14:25 Equilibratissima l’altra semifinale. Francia-USA si deciderà alla stoccata decisiva. 14:23 Ottima la prova degli azzurri, trainati da un super ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:29 Ora circa un’ora e trenta minuti di pausa. Si riprenderà alle 16.00 con le finali per il bronzo. Dapprima-Spagna (sciabola donne), poi Francia-uomini). Alle 17.45 laper l’oro della sciabola femminile tra Francia ed Ungheria, a seguire sarà tempo di Italia-USA, match che assegnerà la medaglia d’oro del. A più tardi! 14:26 Saranno gli Stati Uniti a giocarsi la medaglia d’oro nelladel torneo a squadre dicontro. 14:25 Equilibratissima l’altra semi. Francia-USA si deciderà alla stoccata decisiva. 14:23 Ottima la prova degli azzurri, trainati da un super ...

