LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia sfida gli Usa nella finale del fioretto maschile a squadre! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04: Martin-Portugues contro Ozaki primo assalto della finale per il bronzo della sciabola donne 16.03: Di fronte Spagna e Giappone che si giocano la medaglia di bronzo 16.02: A breve la finale per il terzo posto della sciabola femminile, l’unica gara a squadre in cui l’Italia non è arrivata in semifinale 16.00: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata dei Mondiali di Scherma a Il Cairo 14:29 Ora circa un’ora e trenta minuti di pausa. Si riprenderà alle 16.00 con le finali per il bronzo. Dapprima Giappone-Spagna (sciabola donne), poi Francia-Giappone (fioretto uomini). Alle 17.45 la finale per ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04: Martin-Portugues contro Ozaki primo assalto dellaper il bronzo della sciabola donne 16.03: Di fronte Spagna e Giappone che si giocano la medaglia di bronzo 16.02: A breve laper il terzo posto della sciabola femminile, l’unica gara a squadre in cuinon è arrivata in semi16.00: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alladell’ultima giornata deidia Il Cairo 14:29 Ora circa un’ora e trenta minuti di pausa. Si riprenderà alle 16.00 con le finali per il bronzo. Dapprima Giappone-Spagna (sciabola donne), poi Francia-Giappone (uomini). Alle 17.45 laper ...

