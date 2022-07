LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia-Usa 35-31, che carattere di Foconi! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 39-32 Risponde subito Marini. 38-32 Stavolta Itkin trova la misura e va a segno. 38-31 La classica stoccata di Marini indietreggiando. 37-31 Ancora Marini implacabile. 36-31 Affondo di Marini. Ora Marini contro Itkin, penultimo assalto! 35-31 CHE CAMPIONE Foconi! Impatta sul 5-5 e riporta l’Italia a +4! D’altronde non si vincono un Mondiale ed un Europeo per caso… 34-31 Parata e risposta di Foconi. 33-31 Si sblocca Foconi. 32-31 Scatenato Emmer, ha già piazzato un parziale di 5-2. Usa a -1, ora è una finale punto a punto. 32-30 Affondo di Emmer. Foconi è l’azzurro che sta faticando di più in questa finale. 32-29 Ancora Emmer. 32-28 Parata e risposta di Emmer. 32-27 A segno Foconi dopo uno scambio ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI39-32 Risponde subito Marini. 38-32 Stavolta Itkin trova la misura e va a segno. 38-31 La classica stoccata di Marini indietreggiando. 37-31 Ancora Marini implacabile. 36-31 Affondo di Marini. Ora Marini contro Itkin, penultimo assalto! 35-31 CHE CAMPIONEImpatta sul 5-5 e riporta l’a +4! D’altronde non si vincono un Mondiale ed un Europeo per caso… 34-31 Parata e risposta di Foconi. 33-31 Si sblocca Foconi. 32-31 Scatenato Emmer, ha già piazzato un parziale di 5-2. Usa a -1, ora è una finale punto a punto. 32-30 Affondo di Emmer. Foconi è l’azzurro che sta faticando di più in questa finale. 32-29 Ancora Emmer. 32-28 Parata e risposta di Emmer. 32-27 A segno Foconi dopo uno scambio ...

