LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia-Usa 25-21, Foconi concede 3 stoccate a Massialas (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 28-25 Attacco di Garozzo. 27-25 Itkin di rimessa. 27-24 Attacco e contrattacco. Itkin frana addosso all’azzurro e viene ammonito. 26-24 Itkin di rimessa, Usa a -2. 26-23 Ancora Itkin in affondo. 26-22 Attacco di Itkin. 26-21 Parata e risposta di Garozzo. Ora Garozzo contro Itkin. 25-21 Foconi chiude un assalto difficilissimo, perso 5-8. Comunque ha limitato i danni, non era facile. 24-21 Stoccata girata a favore di Massialas. 24-20 Preparazione e attacco di Foconi. 23-20 Parata e risposta di Massialas. 23-19 Attacco di Foconi. 22-19 E infatti la stoccata viene girata. 23-18 Attacco e contrattacco. Richiesta di moviola da parte di Massialas. ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI28-25 Attacco di Garozzo. 27-25 Itkin di rimessa. 27-24 Attacco e contrattacco. Itkin frana addosso all’azzurro e viene ammonito. 26-24 Itkin di rimessa, Usa a -2. 26-23 Ancora Itkin in affondo. 26-22 Attacco di Itkin. 26-21 Parata e risposta di Garozzo. Ora Garozzo contro Itkin. 25-21chiude un assalto difficilissimo, perso 5-8. Comunque ha limitato i danni, non era facile. 24-21 Stoccata girata a favore di. 24-20 Preparazione e attacco di. 23-20 Parata e risposta di. 23-19 Attacco di. 22-19 E infatti la stoccata viene girata. 23-18 Attacco e contrattacco. Richiesta di moviola da parte di. ...

usatoscherma : RT @Eurosport_IT: Azzurri in pedana per la finale mondiale del fioretto ?????? Segui la sfida contro gli Stati Uniti LIVE su @discoveryplusIT… - sportface2016 : #LIVE #MondialiScherma | Segui la diretta della finale del fioretto a squadre maschile. #Italia a caccia dell'oro c… - Eurosport_IT : Azzurri in pedana per la finale mondiale del fioretto ?????? Segui la sfida contro gli Stati Uniti LIVE su… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: i fiorettisti sfidano il Giappone per un posto in finale - #Scherma #Mondiali #DIRET… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Scherma #MondialiScherma #Cairo2022 Altra medaglia sicura per l'#Italia con i ragazzi del #fioretto… -