LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | Italia-Usa 20-13 | Marini fa il suo dovere

20-16 Come temevamo, Massialas lancia la rimonta americana. Foconi deve reagire, ora! 20-15 Ancora Massialas fulmineo. 20-14 Si espone Foconi e viene infilato. Ora Foconi contro Massialas, assalto molto delicato. Qui bisogna reggere e non offrire spiragli di rimonta al campione statunitense. 20-13 Ancora Marini a segno indietreggiando. 2 stoccate guadagnate, parziale di 5-3. 19-13 Stupenda stoccata di Marini, che prende sul tempo Emmer. 18-13 Parata e risposta dell'americano. 18-12 Scambio ravvicinato, a segno l'azzurro. 17-12 Marini a segno indietreggiando. 16-12 Emmer sorprende Marini sul tempo. 16-11 Risponde Emmer. 16-10 Subito una parata e risposta.

