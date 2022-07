LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: I NUOVI FARAONI D’EGITTO! Azzurri campioni del mondo nel fioretto! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 19.45 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.41 Nel medagliere finale l’Italia chiude terza con 8 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. E’ già un passo avanti deciso rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando non arrivarono vittorie. La sensazione è che non manchi nulla per fare ancora meglio: serve solo maggiore cinismo nelle finali. 19.40 L’Italia torna a vincere l’oro nel fioretto maschile a squadre dopo 4 anni. Si tratta della 18ma affermazione in questa specialità. 19.38 MVP della finale è stato senz’altro Tommaso Marini, il cui saldo stoccate positive/negative è addirittura di +9! Un vero fuoriclasse, ha trascinato anche Garozzo e Foconi che, pur non essendo all’apice come nei giorni ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI19.45 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 19.41 Nel medagliere finale l’Italia chiude terza con 8 medaglie: 2 ori, 4 argenti e 2 bronzi. E’ già un passo avanti deciso rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando non arrivarono vittorie. La sensazione è che non manchi nulla per fare ancora meglio: serve solo maggiore cinismo nelle finali. 19.40 L’Italia torna a vincere l’oro nel fioretto maschile a squadre dopo 4 anni. Si tratta della 18ma affermazione in questa specialità. 19.38 MVP della finale è stato senz’altro Tommaso Marini, il cui saldo stoccate positive/negative è addirittura di +9! Un vero fuoriclasse, ha trascinato anche Garozzo e Foconi che, pur non essendo all’apice come nei giorni ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Scherma #MondialiScherma #Cairo2022 Splendido #oro nel #fioretto per l'#Italia, che bissa il succes… - usatoscherma : RT @Eurosport_IT: Azzurri in pedana per la finale mondiale del fioretto ?????? Segui la sfida contro gli Stati Uniti LIVE su @discoveryplusIT… - sportface2016 : #LIVE #MondialiScherma | Segui la diretta della finale del fioretto a squadre maschile. #Italia a caccia dell'oro c… - Eurosport_IT : Azzurri in pedana per la finale mondiale del fioretto ?????? Segui la sfida contro gli Stati Uniti LIVE su… - usatoscherma : RT @zazoomblog: LIVE Scherma Mondiali 2022 in DIRETTA: i fiorettisti sfidano il Giappone per un posto in finale - #Scherma #Mondiali #DIRET… -