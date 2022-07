LIVE Roma-Nizza 1-1 | autogol dell'ex juventino Lemina

angelomangiante : LIVE. #Dybala è un nuovo giocatore della Roma. Tutti i dettagli @SkySport #Transfers - HTO_tv : Ballo! XIII Ed. – Ambrogio Sparagna LIVE in concerto @ Auditorium Parco della Musica di Roma – Lun 1 ago ore 21:00… - corgiallorosso : LIVE Roma-Nizza 1-1 (41' Brahimi, 56' a.g. Lemina) – 58' Zalewski col destro, Bulka c’è - corgiallorosso : LIVE Roma-Nizza 1-1 (41' Brahimi, 56' a.g. Lemina) – Pareggiano i giallorossi - siamo_la_Roma : ?? 55' - Pareggia la Roma: autogol di Lemina sulla conclusione di Karsdorp #ASRoma #RomaNice 1-1 LIVE -

DIRETTANIZZA (RISULTATO 0 - 0): SMALLING SALVANizza in campo da quindici minuti e risultatosempre fermo sullo 0 - 0 . Mourinho schiera Svilar; Smalling, Kumbulla, Vina; Karsdorp, Matic, Veretout, Spinazzola; Zaniolo, Perez; Shomurodov. ...(Aggiornamento di Jacopo D'Antuono) DIRETTA/Nizza (risultato 0 - 0) video streaming tv: in campo, si comincia! GIROUD LA RIAPRE Milan Zalaegerszegi su risultatodi 1 - 3 quando siamo ...Contro i francesi allenati da Favre l’ultima amichevole in terra portoghese per i giallorossi Quarta e ultima amichevole pre campionato in Portogallo per la Roma di Josè Mourinho. Dopo la sconfitta co ...Contro i francesi allenati da Favre l’ultima amichevole in terra portoghese per i giallorossi Quarta e ultima amichevole pre campionato in Portogallo per la Roma di Josè Mourinho. Dopo la sconfitta co ...