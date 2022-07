LIVE Lens-Inter, le formazioni ufficiali: panchina per la Lu-La, Inzaghi lancia anche Lazaro. C'è De Vrij (Di sabato 23 luglio 2022) L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Lugano e il pareggio contro il Monaco, è di scena in Francia, ospite del sorprendente... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) L'di Simone, dopo la vittoria contro il Lugano e il pareggio contro il Monaco, è di scena in Francia, ospite del sorprendente...

cmdotcom : LIVE #LensInter, le formazioni ufficiali: panchina per la Lu-La, #Inzaghi lancia anche #Lazaro. C'è #DeVrij - sportli26181512 : LIVE Lens-Inter, le formazioni ufficiali: panchina per la Lu-La, Inzaghi lancia anche Lazaro. C'è De Vrij: L'Inter… - CalcioOggi : LIVE Lens-Inter, l'amichevole: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta - La Gazzetta dello Sport - news24_inter : Segui in diretta con noi Lens-#Inter ?? - CalcioOggi : LIVE Alle 18.30 Lens-Inter, Lukaku cerca il primo gol - La Gazzetta dello Sport -