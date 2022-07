LIVE Lens-Inter 0-0: Barella e Correa cercano la magia, Handanovic salva su Sotoca (Di sabato 23 luglio 2022) L'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Lugano e il pareggio contro il Monaco, è di scena in Francia, ospite del sorprendente... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) L'di Simone Inzaghi, dopo la vittoria contro il Lugano e il pareggio contro il Monaco, è di scena in Francia, ospite del sorprendente...

Inter : Ultime da Lens solo in live su Twitch! Entra in diretta ?? - SportsL14336434 : ??Live Stream ??Lens vs Inter Live Lens vs Internazionale Live Stream ??Live??>1?? - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: LIVE #LensInter 0-0 (31'): OCCASIONE LENS Sotoca da fuori area, la palla rimbalza davanti ad Handanovic che si distende e… - fcin1908it : LIVE #LensInter 0-0 (31'): OCCASIONE LENS Sotoca da fuori area, la palla rimbalza davanti ad Handanovic che si dis… - SportsL14336434 : ??Live Stream ??Lens vs Inter Live Lens vs Internazionale Live Stream ??Live??>1?? -