LIVE Italia-Francia volley, Nations League 2022 in DIRETTA: gli azzurri sfidano i campioni olimpici in semifinale (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La vittoria dell’Italia sull’Olanda Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Francia, semifinale della Nations League 2022 di volley maschile. Alla Unipol Arena di Bologna va in scena una partita da dentro o fuori assolutamente da non perdere, che si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrata. I campioni d’Europa fronteggiano i campioni olimpici, in palio la qualificazione alla finale da giocare domani sera contro la vincente del confronto tra Polonia e USA. Gli azzurri hanno sconfitto l’Olanda per 3-1 ai quarti di finale, mentre i transalpini si sono ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa vittoria dell’sull’Olanda Buonasera e benvenuti alladidelladimaschile. Alla Unipol Arena di Bologna va in scena una partita da dentro o fuori assolutamente da non perdere, che si preannuncia particolarmente avvincente ed equilibrata. Id’Europa fronteggiano i, in palio la qualificazione alla finale da giocare domani sera contro la vincente del confronto tra Polonia e USA. Glihanno sconfitto l’Olanda per 3-1 ai quarti di finale, mentre i transalpini si sono ...

