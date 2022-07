LIVE Italia-Francia 9-8 pallanuoto, World League 2022 in DIRETTA: vittoria di misura per il Settebello! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 21.10 Sfida spettacolare con 4 reti di Cannella e 2 di Iocchi Gratta per il Settebello che si prende la testa del girone. Domani la partita sarà contro gli Stati Uniti! Finisce la partita, Italia-Francia 9-8. 0.11 Traversa di Presciutti. 0.50 Superiorità sprecata dalla Francia. 1.44 Pallonetto di Damonte respinto. 2.10 Parata di Nicosia. 3.00 Tiro di Cannella murato. 4.07 Tripla parata di Nicosia. 4.13 Traversa della Francia. 4.56 Cannella dalla distanza manda fuori. 5.50 Goooooooooooooooooool, Ferreroooooooooo, bell’azione corale portata a termine, Italia-Francia 9-8. 6.18 Rete della Francia con Vernoux, tiro ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.13 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 21.10 Sfida spettacolare con 4 reti di Cannella e 2 di Iocchi Gratta per il Settebello che si prende la testa del girone. Domani la partita sarà contro gli Stati Uniti! Finisce la partita,9-8. 0.11 Traversa di Presciutti. 0.50 Superiorità sprecata dalla. 1.44 Pallonetto di Damonte respinto. 2.10 Parata di Nicosia. 3.00 Tiro di Cannella murato. 4.07 Tripla parata di Nicosia. 4.13 Traversa della. 4.56 Cannella dalla distanza manda fuori. 5.50 Goooooooooooooooooool, Ferreroooooooooo, bell’azione corale portata a termine,9-8. 6.18 Rete dellacon Vernoux, tiro ...

zazoomblog : LIVE Italia-Francia volley Nations League in DIRETTA: si comincia gli azzurri ci credono! - #Italia-Francia… - Volleyball_it : VNL: Semifinale, live Italia - Francia by - Emergenza24 : [23.07-21:00] #Italia aggiornamenti in tempo reale su #VIABILITA' #TRAFFICO su STRADE e AUTOSTRADE - amorosoal : RT @GBruttaPersona: Domani sera @RadioItalia manda in onda il Radio Italia Live di Alessandra. Ore 21.00. - bot_naps : Quel mentecatto di Kami ha full murato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. -