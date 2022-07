LIVE – Italia-Francia 6-7: Final Eight World League maschile 2022 pallanuoto in DIRETTA (Di sabato 23 luglio 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Francia, partita valevole per il girone B della Final Eight di World League maschile 2022 di pallanuoto. Il Settebello del Ct Sandro Campagna torna in vasca per la seconda giornata di gare in questa rassegna in cui mai gli azzurri sono riusciti a trionfare, e che rappresenta anche un’importante tappa tra l’argento vinto ai Mondiali di Budapest e i prossimi Europei di Spalato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 23 luglio a Strasburgo, in Francia. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Latestuale di, partita valevole per il girone B delladidi. Il Settebello del Ct Sandro Campagna torna in vasca per la seconda giornata di gare in questa rassegna in cui mai gli azzurri sono riusciti a trionfare, e che rappresenta anche un’importante tappa tra l’argento vinto ai Mondiali di Budapest e i prossimi Europei di Spalato. Chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di sabato 23 luglio a Strasburgo, in. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO ...

