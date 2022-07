LIVE Italia-Francia 5-5 pallanuoto, World League 2022 in DIRETTA: match equilibrato! (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto, Italia-Francia 5-5. 0.07 Gooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaa, ancora lui, Italia-Francia 5-5. 1.22 Rete della Francia, Crousillat segna dalla distanza, Italia-Francia 4-5. 1.43 Goooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaaaa, pareggio, Italia-Francia 4-4. 2.09 Grande parata di Nicosia. 3.17 Rete della Francia, Marzouki, Italia-Francia 3-4. 3.40 Tiro di Cannella respinto dal portiere. 4.14 Saudadier segna per la Francia con un pallonetto, Italia-Francia 3-3. 4.52 Palo di Ferrero. 5.10 Settebello che vuole allungare, ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il secondo quarto,5-5. 0.07 Gooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaa, ancora lui,5-5. 1.22 Rete della, Crousillat segna dalla distanza,4-5. 1.43 Goooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaaaa, pareggio,4-4. 2.09 Grande parata di Nicosia. 3.17 Rete della, Marzouki,3-4. 3.40 Tiro di Cannella respinto dal portiere. 4.14 Saudadier segna per lacon un pallonetto,3-3. 4.52 Palo di Ferrero. 5.10 Settebello che vuole allungare, ...

