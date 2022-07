LIVE Italia-Francia 0-3 volley, Nations League in DIRETTA: durissima lezione per gli azzurri (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.27 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 22.25 Domani (domenica 24 luglio) l’Italia affronterà la Polonia alle 18.00 nella finalina per il 3°-4° posto. Alle 21.00 la finale per l’oro Francia-Stati Uniti. 22.24 15 punti a testa per Patry e Clevenot, 10 per Michieletto. 22.23 I parziali: 22-25, 20-25, 15-25. Un’Italia troppo contratta e brutta per essere vera. Una sconfitta che fa male, difficile da smaltire. La Francia è stata veramente superiore in tutti i fondamentali. 15-25 Ace di Patry. Italia-Francia 0-3. Transalpini in finale, i campioni olimpici hanno inflitto una severa lezione agli azzurri. 15-24 Diagonale di Clevenot. 15-23 In rete il servizio ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.27 Grazie per averci seguito e buona notte. Un saluto sportivo. 22.25 Domani (domenica 24 luglio) l’affronterà la Polonia alle 18.00 nella finalina per il 3°-4° posto. Alle 21.00 la finale per l’oro-Stati Uniti. 22.24 15 punti a testa per Patry e Clevenot, 10 per Michieletto. 22.23 I parziali: 22-25, 20-25, 15-25. Un’troppo contratta e brutta per essere vera. Una sconfitta che fa male, difficile da smaltire. Laè stata veramente superiore in tutti i fondamentali. 15-25 Ace di Patry.0-3. Transalpini in finale, i campioni olimpici hanno inflitto una severaagli. 15-24 Diagonale di Clevenot. 15-23 In rete il servizio ...

