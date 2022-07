LIVE Italia-Francia 0-2 volley, Nations League in DIRETTA: 20-25, transalpini sin qui superiori (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 8 punti per Michieletto, 6 per Lavia. La Francia risponde con i 12 di Patry e i 10 di Ngapeth. 21.57 L’Italia sta sbattendo contro un muro. La Francia difende meglio, serve meglio, attacca meglio. Quando decidono di accelerare, i transalpini sono inarrestabili, trascinati da Ngapeth. Serve un’impresa per capovolgere questa partita. 20-25 Patry chiude il secondo set. Italia-Francia 0-2. 20-24 Mani fuori di Michieletto. 19-24 Murato Zaytsev. 19-23 Pallonetto di Clevenot. 19-22 Esce nettamente la pipe di Ngapeth. 18-22 In rete la battuta di Ngapeth. Rientra Lavia per Bottolo. 17-22 Ace di Ngapeth, davvero incontenibile. 17-21 Ngapeth addirittura palleggiatore, poi contrattacco di Patry. Dilaga la ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.59 8 punti per Michieletto, 6 per Lavia. Larisponde con i 12 di Patry e i 10 di Ngapeth. 21.57 L’sta sbattendo contro un muro. Ladifende meglio, serve meglio, attacca meglio. Quando decidono di accelerare, isono inarrestabili, trascinati da Ngapeth. Serve un’impresa per capovolgere questa partita. 20-25 Patry chiude il secondo set.0-2. 20-24 Mani fuori di Michieletto. 19-24 Murato Zaytsev. 19-23 Pallonetto di Clevenot. 19-22 Esce nettamente la pipe di Ngapeth. 18-22 In rete la battuta di Ngapeth. Rientra Lavia per Bottolo. 17-22 Ace di Ngapeth, davvero incontenibile. 17-21 Ngapeth addirittura palleggiatore, poi contrattacco di Patry. Dilaga la ...

