LIVE Italia-Francia 0-0 volley, Nations League in DIRETTA: 11-12, avvio punto a punto (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out tecnico. 11-12 Primo tempo di Le Goff. La Francia sin qui impressionante in ricezione. 11-11 In rete la battuta di Patry. 10-11 Due difese assurde di Grebennikov, poi Ngapeth ci castiga. 10-10 Bella difesa dell’Italia e pipe in contrattacco di Lavia. 9-10 Attacco in palleggio di Michieletto. 8-10 Difesa la pipe di Lavia, poi leggerezza di Giannelli che appoggia la palla in rete. 8-9 Pallonetto morbido di Clevenot. 8-8 In rete la battuta di Ngapeth. 7-8 Primo tempo di Chinenyeze. 7-7 Esce la battuta di Brizard, Francia fallosa. 6-7 Murato il contrattacco di Lavia, peccato. 6-6 Primo tempo di Galassi. 5-6 Scambio lungo, Ngapeth lo chiude giocando con le mani del muro. 5-5 Primo tempo di Le Goff. 5-4 Lungo il servizio di Clevenot. 4-4 Esce il diagonale di ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATime-out tecnico. 11-12 Primo tempo di Le Goff. Lasin qui impressionante in ricezione. 11-11 In rete la battuta di Patry. 10-11 Due difese assurde di Grebennikov, poi Ngapeth ci castiga. 10-10 Bella difesa dell’e pipe in contrattacco di Lavia. 9-10 Attacco in palleggio di Michieletto. 8-10 Difesa la pipe di Lavia, poi leggerezza di Giannelli che appoggia la palla in rete. 8-9 Pallonetto morbido di Clevenot. 8-8 In rete la battuta di Ngapeth. 7-8 Primo tempo di Chinenyeze. 7-7 Esce la battuta di Brizard,fallosa. 6-7 Murato il contrattacco di Lavia, peccato. 6-6 Primo tempo di Galassi. 5-6 Scambio lungo, Ngapeth lo chiude giocando con le mani del muro. 5-5 Primo tempo di Le Goff. 5-4 Lungo il servizio di Clevenot. 4-4 Esce il diagonale di ...

