LIVE – Francia-Olanda | Europei femminili 2022 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 23 luglio 2022) Latestuale di, match valido per i quarti di finale degli. Una sfida che sa di finale anticipata quella tra le campionesse in carica dell’contro le francesi, che in questo Europeo hanno mostrato in campo un gran ben gioco. Appuntamento oggi, sabato 23 luglio, alle ore 21. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? AGGIORNA LA(ore 21) SportFace.