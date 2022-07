LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Larissa Iapichino a caccia della finale. Elisa Di Lazzaro nei 100 ostacoli (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 19.10: Dopo i 100 questa la classifica del Decathlon: Warner 1030, Lepage 1001, Moloney 977, Owens-Delerme 970, Ziemek 959 19.09: Dominio del canadese Warner che vince in 10?27 e inizia il suo cammino nel migliore dei modi, anche se non è il suo miglior risultato. Secondo posto per l’altro canadese Lepage con 10?39, terzo l’australiano Moloney in 10?49 19.05: Nella terza e ultima serie saranno al via gli atleti più quotati della vigilia: Lepage (Can), Mayer (Fra), Warner (Can), Ziemek (Usa), Victor (Esp), Moloney (Aus), Garland (Usa), Owens-Delerme (Pur) 19.03: Dopo una falsa partenza il rappresentante delle Bahamas Mullings vince con un non esaltante 10?83, secondo l’australiano Dubler con 10?93, terzo lo ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE19.10: Dopo i 100 questa la classifica del Decathlon: Warner 1030, Lepage 1001, Moloney 977, Owens-Delerme 970, Ziemek 959 19.09: Dominio del canadese Warner che vince in 10?27 e inizia il suo cammino nel migliore dei modi, anche se non è il suo miglior risultato. Secondo posto per l’altro canadese Lepage con 10?39, terzo l’australiano Moloney in 10?49 19.05: Nella terza e ultima serie saranno al via gli atleti più quotativigilia: Lepage (Can), Mayer (Fra), Warner (Can), Ziemek (Usa), Victor (Esp), Moloney (Aus), Garland (Usa), Owens-Delerme (Pur) 19.03: Dopo una falsa partenza il rappresentante delle Bahamas Mullings vince con un non esaltante 10?83, secondo l’australiano Dubler con 10?93, terzo lo ...

