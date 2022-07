L'Italia al voto: 'Vecchie trovate e nuove mode. Ecco i politici a caccia di consenso' (Di sabato 23 luglio 2022) Elezioni sui social: il Paese parla di redditi e salute, i leader si guardano l'ombelico La campagna elettorale dei miracoli è partita. Professore Massimiliano Panarari, Matteo Salvini ha rilasciato ... Leggi su quotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Elezioni sui social: il Paese parla di redditi e salute, i leader si guardano l'ombelico La campagna elettorale dei miracoli è partita. Professore Massimiliano Panarari, Matteo Salvini ha rilasciato ...

lorepregliasco : Insieme e più che la legge elettorale, andrebbe messo in discussione il mantra delle coalizioni pre-elettorali. Un… - Giorgiolaporta : Pare che dopo #Brunetta anche la #Carfagna abbandoni Forza Italia. Spero segua a ruota la #Ronzulli che se me la tr… - gennaromigliore : Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo… - Mereditella : Ecco le reali proiezioni di voto. ?? - LaSignoraLupo : I geni del voto utile sono in tutto il mondo, cosa credete? Mica solo in Italia. Sono quelli che si credono più int… -