L’infortunio | la dipendenza da antidolorifici e il suicidio sfiorato | il dramma dell’ex Liverpool Kirkland

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 23 luglio 2022) Il mondo del calcio regala anche storie delicate che riguardano la vita privata dei calciatori. Una particolare è quella di Chris, ex portiere del. Il classe 1981 inglese si è dimostrato, nel corso della carriera, un estremo difensore affidabile. Attualmente è un preparatore dei portieri del Port Vale, nel 2001 è stato inserito nella lista dei migliori calciatori stilata da Don Balón. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Coventry,, West Bromwich, Wigan, Leicester, Doncaster, Sheffield, Preston e Bury. E’ stato anche nel giro della nazionale inglese, soprattutto dell’Under 21. La sua storia è salita però alla ribalta per problemi fuori dal campo. “Stavo per saltare dal tetto ma ho sentito Leeona e Lucy (moglie e figlia, ndr.) tirarmi indietro”, è quanto dichiarato dall’ex calciatore al Times. ...