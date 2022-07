“Lie to me”: quelle bugie a “stelle e strisce” per fermare l’avanzata della Meloni in Italia (Di sabato 23 luglio 2022) Uno sciocchezzaio in salsa yankee animato da agit-prop progressisti travestiti da analisti imparziali e pensosi. Non ci sono altri termini per giudicare l’allarme lanciato a testate unificate da New York Times, GZero, Foreign Policy sul “pericolo Meloni“. «Se tre indizi bastano a fare una prova – s’è affrettato a chiosare Repubblica – qualche dubbio sul collocamento della Meloni, Washington ce l’ha (…)». Sarà pure, ma sulla scorta di quali elementi? Se sono quelli sciorinati da David Broder sul Nyt, si può stare tranquilli. Parlando, infatti, delle radici di Fratelli d’Italia l’analista ne scruta il simbolo, concludendone che è lo stesso «adottato dai luogotenenti sconfitti del regime di Mussolini». La Meloni descritta come una reazionaria A questo punto, uno appena distratto penserebbe al fascio ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Uno sciocchezzaio in salsa yankee animato da agit-prop progressisti travestiti da analisti imparziali e pensosi. Non ci sono altri termini per giudicare l’allarme lanciato a testate unificate da New York Times, GZero, Foreign Policy sul “pericolo“. «Se tre indizi bastano a fare una prova – s’è affrettato a chiosare Repubblica – qualche dubbio sul collocamento, Washington ce l’ha (…)». Sarà pure, ma sulla scorta di quali elementi? Se sono quelli sciorinati da David Broder sul Nyt, si può stare tranquilli. Parlando, infatti, delle radici di Fratelli d’l’analista ne scruta il simbolo, concludendone che è lo stesso «adottato dai luogotenenti sconfitti del regime di Mussolini». Ladescritta come una reazionaria A questo punto, uno appena distratto penserebbe al fascio ...

