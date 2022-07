L'errore del ministero della Salute tedesco sui vaccini (Di sabato 23 luglio 2022) Un perfetto esempio di cortocircuito mediatico, dovuto alla cattiva comunicazione istituzionale, ci viene fornito in questi giorni dal ministero della Salute tedesco. In un post su Twitter, successivamente eliminato, il ministero ha dichiarato che, a seguito della vaccinazione contro SARS-CoV-2, si sarebbero osservati effetti secondari severi in 1 paziente ogni 5.000. Alla fine, dopo svariate correzioni, che spesso si sono manifestate per toppe peggiori del buco, par di capire che si tratta di 1 effetto secondario grave riportato in maniera spontanea ogni 5.000 dosi somministrate. Nonostante la canea degli antivaccinisti di tutto il mondo, che non vedevano l’ora di poter addentare un simile strafalcione comunicativo, è evidente la differenza fra la versione iniziale ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 23 luglio 2022) Un perfetto esempio di cortocircuito mediatico, dovuto alla cattiva comunicazione istituzionale, ci viene fornito in questi giorni dal. In un post su Twitter, successivamente eliminato, ilha dichiarato che, a seguitovaccinazione contro SARS-CoV-2, si sarebbero osservati effetti secondari severi in 1 paziente ogni 5.000. Alla fine, dopo svariate correzioni, che spesso si sono manifestate per toppe peggiori del buco, par di capire che si tratta di 1 effetto secondario grave riportato in maniera spontanea ogni 5.000 dosi somministrate. Nonostante la canea degli antisti di tutto il mondo, che non vedevano l’ora di poter addentare un simile strafalcione comunicativo, è evidente la differenza fra la versione iniziale ...

