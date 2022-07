Leo (FdI): pensioni e salari su con le risorse disponibili (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Mille euro come pensione minima? "Bisogna vedere le compatibilità finanziarie, ma di certo i pensionati vanno sostenuti fortemente. La nostra politica è quella di sostenere stipendi e pensioni e ovviamente di abbassare le tasse, però lo dobbiamo fare trovando le risorse e le risorse ci sono. Già da una semplificazione e razionalizzazione fiscale arriverebbero risorse importantissime". Lo afferma, intervistato dall'AGI, il responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, commentando una delle proposte per il programma economico del centrodestra, lanciate dal leader di FI Silvio Berlusconi. Un programma su cui il partito di Giorgia Meloni sta lavorando, come spiega Leo, "già da parecchio tempo": "Avevamo predisposto degli emendamenti alla legge di Bilancio - spiega - con un ... Leggi su agi (Di sabato 23 luglio 2022) AGI - Mille euro come pensione minima? "Bisogna vedere le compatibilità finanziarie, ma di certo i pensionati vanno sostenuti fortemente. La nostra politica è quella di sostenere stipendi ee ovviamente di abbassare le tasse, però lo dobbiamo fare trovando lee leci sono. Già da una semplificazione e razionalizzazione fiscale arriverebberoimportantissime". Lo afferma, intervistato dall'AGI, il responsabile del Dipartimento Economia e Finanza di Fratelli d'Italia, Maurizio Leo, commentando una delle proposte per il programma economico del centrodestra, lanciate dal leader di FI Silvio Berlusconi. Un programma su cui il partito di Giorgia Meloni sta lavorando, come spiega Leo, "già da parecchio tempo": "Avevamo predisposto degli emendamenti alla legge di Bilancio - spiega - con un ...

