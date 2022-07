LEGO presenta il nuovo set basato sulla serie TV “The Office” (Di sabato 23 luglio 2022) Il nuovo set The Office LEGO Ideas ci permetterà di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company e includerà ben 15 minifigure Il set The Office LEGO Ideas è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi della serie statunitense, vincitrice di un Emmy Award. Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l’ufficio del “Miglior Capo del mondo” Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 minifigure dei personaggi principali e tanti accessori per ricordare i momenti più divertenti. Le parole di Jaijaj Lewis, progettista di LEGO Ideas: Per me The Office rappresenta uno spettacolo a cui assistere per trovare ... Leggi su tuttotek (Di sabato 23 luglio 2022) Ilset TheIdeas ci permetterà di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company e includerà ben 15 minifigure Il set TheIdeas è stato pensato per ricreare le scene più esilaranti e commoventi dellastatunitense, vincitrice di un Emmy Award. Gli appassionati avranno la possibilità di costruire una parte della Dunder Mifflin Paper Company di Scranton, compreso l’ufficio del “Miglior Capo del mondo” Michael Scott e di completare il proprio modellino da esposizione con 15 minifigure dei personaggi principali e tanti accessori per ricordare i momenti più divertenti. Le parole di Jaijaj Lewis, progettista diIdeas: Per me Therapuno spettacolo a cui assistere per trovare ...

