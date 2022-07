le10sport | il Psg e il Lille hanno quasi raggiunto l’accordo per Renato Sanches

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 luglio 2022) Secondo quanto scrive.com,e Psg sono vicinissime ad un accordo per. Il centrocampista ha rifiutato il Milan per Parigi e ora sta per vedere coronato il suo sogno. “Al Psg non è rimasto molto per completare la pratica di. Secondo le nostre informazioni, la dirigenza dele del Paris stanno attualmente trovando una soluzione per il trasferimento del centrocampista portoghese. Nasser Al-Khelaïfi è intervenuto personalmente per risolvere la situazione. E l’intervento del presidente del Psg ha permesso di portare avanti la pratica. Nel momento in cui scriviamo queste righe, PSG e LOSC stanno cercando una soluzione comune per il trasferimento di. Di fronte al desiderio del ...