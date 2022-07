Le ventenni oggi hanno un approccio fluido alla sessualità, tanto che il primo partner è spesso dello stesso sesso. Poi, quando trovano l'amore... (Di sabato 23 luglio 2022) Le loro nonne sono scese in piazza per rivendicare il diritto a una sessualità libera, le mamme l’hanno vissuta sulla pelle, scoprendo il diritto al piacere e a relazioni soddisfacenti anche a letto. Loro, le ragazze nate dopo il 2000, oggi guardano al sesso con disincanto: sanno che la prima volta non si scorda mai ma non hanno il tabù della verginità, vivono l’amore fluido e postano on line foto provocanti, ma per far sesso preferiscono il letto di casa al sedile posteriore dell’auto. E magari si informano guardando Sex Education su Netflix. Una serie che può essere imbarazzante da guardare coi figli, ma che secondo un recente studio dell’Australian Research Council Discovery Project sarebbe illuminante per i genitori oltre che per gli adolescenti. ... Leggi su iodonna (Di sabato 23 luglio 2022) Le loro nonne sono scese in piazza per rivendicare il diritto a unalibera, le mamme l’vissuta sulla pelle, scoprendo il diritto al piacere e a relazioni soddisfacenti anche a letto. Loro, le ragazze nate dopo il 2000,guardano alcon disincanto: sanno che la prima volta non si scorda mai ma nonil tabù della verginità, vivono l’e postano on line foto provocanti, ma per farpreferiscono il letto di casa al sedile posteriore dell’auto. E magari si informano guardando Sex Education su Netflix. Una serie che può essere imbarazzante da guardare coi figli, ma che secondo un recente studio dell’Australian Research Council Discovery Project sarebbe illuminante per i genitori oltre che per gli adolescenti. ...

