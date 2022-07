Le strappa il burqa e la spinge fuori dal treno anche se incinta | denunciato per lesioni e razzismo

Leggi su open.online

(Di sabato 23 luglio 2022) Un uomo hato ile poi strattonato una donna di origine marocchinail 15 luglio scorso alla stazione di Calenzano in provincia di Firenze. La donna, al settimo mese di gravidanza, si trovava insieme al figlio di 11 anni e voleva prendere unregionale per arrivare a Firenze. Ma, racconta La Nazione, quando è salita un 35 enne originario di Vaiano in provincia di Prato ha cominciato a inveire contro di lei. «La gente come voi qui non ci deve stare, hai capito?», le avrebbe gridato. Poi l’avrebbe strattonata e le avrebbeto il velo dal volto. Infine l’avrebbe spintonata fino a buttarla di sotto dalancora fermo in stazione. Il figlio, spaventato, si è messo a piangere e la donna, sotto choc, è scappata temendo per l’incolumità sua e del ...