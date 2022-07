Le incognite per le imprese sulle sanzioni alla Russia (Di sabato 23 luglio 2022) Un nuovo disordine mondiale, interruzione delle catene di fornitura internazionale, blocchi all’export verso la Russia e contromisure di Mosca verso le imprese occidentali, divisione del mondo in blocchi di Paesi accomunati dalla visione politica, ma distanti geograficamente ed economicamente. È questo il quadro che emerge dopo due anni di pandemia e, soprattutto, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, che ha segnato lo spartiacque tra prima e dopo il 24 febbraio 2022. L’invasione russa dell’Ucraina ha comportato l’adozione, da parte dell’Unione europea, di ritorsioni economiche realizzate attraverso una serie di regolamenti, ossia atti normativi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza necessità di una legge nazionale di recepimento. Sono ancora molte le imprese che, a mesi di distanza dall’entrata in ... Leggi su formiche (Di sabato 23 luglio 2022) Un nuovo disordine mondiale, interruzione delle catene di fornitura internazionale, blocchi all’export verso lae contromisure di Mosca verso leoccidentali, divisione del mondo in blocchi di Paesi accomunati dvisione politica, ma distanti geograficamente ed economicamente. È questo il quadro che emerge dopo due anni di pandemia e, soprattutto, a seguito dell’invasione dell’Ucraina, che ha segnato lo spartiacque tra prima e dopo il 24 febbraio 2022. L’invasione russa dell’Ucraina ha comportato l’adozione, da parte dell’Unione europea, di ritorsioni economiche realizzate attraverso una serie di regolamenti, ossia atti normativi direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, senza necessità di una legge nazionale di recepimento. Sono ancora molte leche, a mesi di distanza dall’entrata in ...

