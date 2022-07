(Di sabato 23 luglio 2022) Laha treper rinforzare le corsie laterali,ha le idee chiare e vorrebbe Udogie dell’Udinese Lasta ancora lavorando sul mercato per diversi profili. Se l’arrivo di Provedel è al momento bloccato dallo Spezia per mancanza di un sostituto, i biancocelesti stanno ancora valutando alcune idee per le corsie. Tre inella lista: Udogie, Valeri e Emerson Palmieri.non ha dubbi e ha puntato il dito sull’esterno dell’Udinese, ma il costo è di 20 milioni. L’italo-brasiliano del Chelsea è quello per costi e esperienza quello più facile vista la scadenza del contratto e la possibilità di strapparlo in prestito con riscatto. Il terzino della Cremonese sarebbe la sorpresa oltre che un ritorno visto che è cresciuto nel settore giovanile della. ...

AlfredoPedulla : #Vecino-#Lazio: base di intesa. Si può chiudere in tre giorni - OfficialSSLazio : ?? ???????????????? ?? Triestina ?? In diretta su Lazio Style Channel ? Mancano tre ore al fischio d'inizio della nostra terza… - patrigen80 : @InsiderLazio Quindi ci stai dicendo che un accordo di massima con la lazio c'è ma che il giocatore sta prendendo t… - larry88lachance : @AlessioDiRusso2 @PIEMME979 @NumerINTERi Roma Lazio Inter hanno un centrocampo superiore. Tornando alla tua osserv… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Bimbo morto annegato nel Viterbese, tre indagati. La Procura contesta il reato di omicidio colposo #ANSA -

Calcio News 24

Lahanomi per rinforzare le corsie laterali, Sarri ha le idee chiare e vorrebbe Udogie dell'Udinese Lasta ancora lavorando sul mercato per diversi profili. Se l'arrivo di Provedel è al ...È rimasto peranni in balia di mari tempestosi, prima di riprendere la sua navigazione all'... arriva finalmente nel: ormeggerà sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, a Marina di Cerveteri, ... Lazio, tre nomi per la fascia: Sarri ha scelto Ieri ad Auronzo di Cadore è scattato il rompete le righe. I giocatori della Lazio avranno il weekend libero prima di tornare a faticare e sudare a Formello lunedì pomeriggio. Il programma – secondo ...Calciomercato Juventus, Allegri aspetta altri acquisti Sono tante le uscite che andrà a fare la Juventus in questo mercato, visto che Allegri per completare l ...