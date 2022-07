Lazio Milinkovic Savic, l’agente non è in arrivo a Roma: le ultime sul futuro del serbo (Di sabato 23 luglio 2022) Il futuro di Milinkovic Savic sembra essere ancora alla Lazio, per il momento, smentite le voci dell’arrivo a Roma dell’agente Il futuro di Milinkovic Savic sembra essere ancora alla Lazio, per il momento, smentite le voci dell’arrivo a Roma dell’agente. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione con il serbo conteso in Premier League tra Manchester United e Chelsea. Si vocifera di offerta monstere dallo United, ma l’agente Kezman non ha al momento in agenda l’incontro tra il suo giocatore e la Lazio. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) Ildisembra essere ancora alla, per il momento, smentite le voci dell’delIldisembra essere ancora alla, per il momento, smentite le voci dell’del. Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione con ilconteso in Premier League tra Manchester United e Chelsea. Si vocifera di offerta monstere dallo United, maKezman non ha al momento in agenda l’incontro tra il suo giocatore e la. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità. L'articolo proviene da Calcio News 24.

