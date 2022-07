Lazio, accordo trovato con il portiere: arriverà per 4 milioni di euro (Di sabato 23 luglio 2022) Come riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, la Lazio avrebbe trovato l’accordo con il portiere classe 1994, Ivan Provedel. Nelle casse dello Spezia saranno versati 4 milioni di euro; il club ligure, però, prima di ufficializzare la partenza dovrà trovare un sostituto. calciomercato Lazio Provedel Sembra dunque essersi formata ufficialmente la coppia di portieri biancocelesti: Luís Maximiano e Ivan Provedel. Il ballottaggio tra di due per la titolarità è aperto, a decidere sarà ovviamente Maurizio Sarri. Il portiere italiano potrebbe partire in vantaggio considerando la familiarità con il campionato. Porta interamente rivoluzionata in casa Lazio, il mercato della Capitale è sempre più caldo. Edoardo Di Vito ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) Come riporta Nicolò Schira sul suo account Twitter, laavrebbel’con ilclasse 1994, Ivan Provedel. Nelle casse dello Spezia saranno versati 4di; il club ligure, però, prima di ufficializzare la partenza dovrà trovare un sostituto. calciomercatoProvedel Sembra dunque essersi formata ufficialmente la coppia di portieri biancocelesti: Luís Maximiano e Ivan Provedel. Il ballottaggio tra di due per la titolarità è aperto, a decidere sarà ovviamente Maurizio Sarri. Ilitaliano potrebbe partire in vantaggio considerando la familiarità con il campionato. Porta interamente rivoluzionata in casa, il mercato della Capitale è sempre più caldo. Edoardo Di Vito ...

AlfredoPedulla : #Provedel spinge per la #Lazio e ha l’accordo totale. Oggi nuovo contatto con lo #Spezia - infoitsport : Lazio, accordo trovato con il portiere: arriverà per 4 milioni di euro - 7Ajdin : RT @NicoSchira: Ivan #Provedel a un passo dalla #Lazio: accordo tra il portiere e il club biancoceleste pronto a pagarlo €4M allo #Spezia,… - marcoregni : RT @barbarajerkov: @sebmes Per le regionali del Lazio vedo che pure si riparla di accordo pd-m5s - Aquila6811 : RT @AllRoundLazio: ????| CI SIAMO! Ivan #Provedel a un passo dalla #Lazio: accordo tra il portiere e il club biancoceleste pronto a pagarlo €… -